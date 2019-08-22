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В ДТП с легковушкой и МАЗом на М1 пострадала семья с ребёнком

22 августа 2019 10:45
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Новости Беларуси. В Ивацевичском районе легковушка столкнулась с МАЗом. В результате пострадали 4 человека, включая ребенка.

По информации УВД Брестского облисполкома, 21 августа примерно в три часа дня машина Ford двигалась по трассе М1. В какой-то момент рядом с населенным пунктом Чемелы 36-летний водитель легковушки не справился с управлением и врезался в попутно двигавшийся МАЗ.

В ДТП с легковушкой и МАЗом на М1 пострадала семья с ребёнком-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля, включая 5-летнего мальчика, были госпитализированы с травмами в Ивацевичскую центральную районную больницу. Специалисты проводят проверку по факту аварии.

В ДТП с легковушкой и МАЗом на М1 пострадала семья с ребёнком-4

Фото: УВД Брестского облисполкома

В августе на трассе М1 автомобиль остановился на пешеходном переходе. В результате в него врезался грузовик (читать дальше).

# Авария в Брестской области # происшествия

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