В ДТП с легковушкой и МАЗом на М1 пострадала семья с ребёнком
Новости Беларуси. В Ивацевичском районе легковушка столкнулась с МАЗом. В результате пострадали 4 человека, включая ребенка.
По информации УВД Брестского облисполкома, 21 августа примерно в три часа дня машина Ford двигалась по трассе М1. В какой-то момент рядом с населенным пунктом Чемелы 36-летний водитель легковушки не справился с управлением и врезался в попутно двигавшийся МАЗ.
Фото: УВД Брестского облисполкома
В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля, включая 5-летнего мальчика, были госпитализированы с травмами в Ивацевичскую центральную районную больницу. Специалисты проводят проверку по факту аварии.
Фото: УВД Брестского облисполкома
В августе на трассе М1 автомобиль остановился на пешеходном переходе. В результате в него врезался грузовик (читать дальше).