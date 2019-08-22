В ДТП с легковушкой и МАЗом на М1 пострадала семья с ребёнком

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе легковушка столкнулась с МАЗом. В результате пострадали 4 человека, включая ребенка.

По информации УВД Брестского облисполкома, 21 августа примерно в три часа дня машина Ford двигалась по трассе М1. В какой-то момент рядом с населенным пунктом Чемелы 36-летний водитель легковушки не справился с управлением и врезался в попутно двигавшийся МАЗ.