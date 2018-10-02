Уроженец Слуцка обвиняется в жестоком убийстве. Мужчину экстрадировали из Германии

Новости Беларуси. Экстрадированный из Германии уроженец Слуцка обвиняется в совершении жестокого убийства в 2014 году.

По информации УСК по Минской области, завершено расследование уголовного дела по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении 42-летнего мужчины.

По информации следствия, мужчина ранее был судим за совершение особо тяжких преступлений. С 2012 года уроженец Слуцка начал заниматься бизнесом, связанным с грузоперевозками, строительством, придорожным сервисом.

В 2014 году мужчина арендовал в Копыльском районе земельный участок и начал заниматься разведением скота. Для выполнения хозработ были привлечены работники, с которыми не оформлялись трудовые отношения. Оплачивался труд в основном продуктами питания, спиртным и местом для временного проживания на ферме.

У фигуранта дела работал 57-летний мужчина. Он в течение недели жил на территории фермы, кормил скот, а на выходные возвращался к себе домой – в соседнюю деревню.

В июле 2014 года тело мужчины было обнаружено в его доме сестрой. По заключению экспертов, погибший скончался от «телесных повреждений, которые образовались от множественных травматических воздействий».

Были получены доказательства о криминальном характере случившегося.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый приехал на ферму и обнаружил мужчину в нетрезвом состоянии. Это разозлило уроженца Слуцка – он нанес работнику фермы более 40 ударов палкой в жизненно важные органы. Несколько дней пострадавший был в тяжелом состоянии, а затем – скончался.

Обвиняемый в период расследования скрылся от уголовного преследования. Мужчину объявили в розыск. Его задержали в Германии и экстрадировали в Беларусь.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.