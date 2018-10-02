Столкновение Opel и фуры Scania под Минском. Погиб водитель легковушки

Новости Беларуси. Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла ночью второго октября. За рулем автомобиля Opel находился житель Минска. Мужчина направлялся в сторону города Молодечно. Водитель выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой Scania с полуприцепом.
В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте до приезда медиков.
По факту аварии проводится проверка.
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