Столкновение Opel и фуры Scania под Минском. Погиб водитель легковушки

Новости Беларуси. Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла ночью второго октября. За рулем автомобиля Opel находился житель Минска. Мужчина направлялся в сторону города Молодечно. Водитель выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой Scania с полуприцепом.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте до приезда медиков.

По факту аварии проводится проверка.

В конце сентября в страшной аварии под Солигорском погибли три человека.