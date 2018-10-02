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Серьёзная авария на проспекте Независимости: вблизи метро «Борисовский тракт» столкнулись три автомобиля

02 октября 2018 10:37
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Новости Беларуси. Серьезная авария на  развязке проспекта Независимости с кольцевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьёзная авария на проспекте Независимости: вблизи метро «Борисовский тракт» столкнулись три автомобиля-1

Там столкнулись три автомобиля. ДТП произошло вблизи станции метро «Борисовский тракт». По предварительной информации пострадали три человека. Их доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГАИ и эксперты. Движение на проспекте в направлении центра затруднено. Машины направляют в объезд места ДТП.

Серьёзная авария на проспекте Независимости: вблизи метро «Борисовский тракт» столкнулись три автомобиля-4

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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