Серьёзная авария на проспекте Независимости: вблизи метро «Борисовский тракт» столкнулись три автомобиля

Новости Беларуси. Серьезная авария на развязке проспекта Независимости с кольцевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там столкнулись три автомобиля. ДТП произошло вблизи станции метро «Борисовский тракт». По предварительной информации пострадали три человека. Их доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГАИ и эксперты. Движение на проспекте в направлении центра затруднено. Машины направляют в объезд места ДТП.