ИП из Вилейки подозревается в использовании рабского труда

Новости Беларуси. В Вилейке задержали индивидуального предпринимателя по подозрению в использовании рабского труда. По сведениям УВД Миноблисполкома, последние два года невольные рабочие были вынуждены ухаживать за животными, которых разводил 35-летний ИП. О происходившем рассказал один из пострадавших. 30-летнего жителя одной из деревень Вилейского района нашли на витебском вокзале. Ранее родственники сообщили правоохранительным органам о его пропаже. Когда поиски мужчины увенчались успехом, его слова «хоть куда, только бы подальше от этого рабовладельца» заинтересовали сотрудников отдела по противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома.

Фото: УВД Миноблисполкома

По словам потерпевшего, всё начиналось нормально. Около двух лет назад он услышал, что в соседней деревне предприниматель хочет нанять помощников. В то время у пострадавшего не было постоянной работы, поэтому он обратился к ИП. Первые полгода наниматель платил деньги и предоставлял служебную одежду. Постепенно зарплата уменьшалась, а со второй половины 2016 года предприниматель перестал оплачивать труд. После этого рабочие ушли. Через несколько дней к потерпевшему приехал подозреваемый. Мужчина избил своего ушедшего работника, затолкал в багажник и привёз на свой участок. Физическим насилием и психологическим давлением ИП вынудил мужчину снова на себя работать. Несколько раз пострадавший был прикован цепью в сарае, чтобы он не смог уйти. В итоге мужчина сумел сбежать, но был вынужден покинуть дом, чтобы предприниматель его не нашёл.

Фото: УВД Миноблисполкома