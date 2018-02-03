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ИП из Вилейки подозревается в использовании рабского труда

03 февраля 2018 07:52
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Новости Беларуси. В Вилейке задержали индивидуального предпринимателя по подозрению в использовании рабского труда.

По сведениям УВД Миноблисполкома, последние два года невольные рабочие были вынуждены ухаживать за животными, которых разводил 35-летний ИП. О происходившем рассказал один из пострадавших.

30-летнего жителя одной из деревень Вилейского района нашли на витебском вокзале. Ранее родственники сообщили правоохранительным органам о его пропаже. Когда поиски мужчины увенчались успехом, его слова «хоть куда, только бы подальше от этого рабовладельца» заинтересовали сотрудников отдела по противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома.

ИП из Вилейки подозревается в использовании рабского труда-1

Фото: УВД Миноблисполкома

По словам потерпевшего, всё начиналось нормально. Около двух лет назад он услышал, что в соседней деревне предприниматель хочет нанять помощников. В то время у пострадавшего не было постоянной работы, поэтому он обратился к ИП.

Первые полгода наниматель платил деньги и предоставлял служебную одежду. Постепенно зарплата уменьшалась, а со второй половины 2016 года предприниматель перестал оплачивать труд. После этого рабочие ушли.

Через несколько дней к потерпевшему приехал подозреваемый. Мужчина избил своего ушедшего работника, затолкал в багажник и привёз на свой участок. Физическим насилием и психологическим давлением ИП вынудил мужчину снова на себя работать. Несколько раз пострадавший был прикован цепью в сарае, чтобы он не смог уйти. В итоге мужчина сумел сбежать, но был вынужден покинуть дом, чтобы предприниматель его не нашёл.

ИП из Вилейки подозревается в использовании рабского труда-4

Фото: УВД Миноблисполкома

На данный момент подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Ведётся поиск других пострадавших. В доме задержанного были обнаружены оружие и патроны.

Зимой в Вилейском районе мужчина сбежал от избивавшего его ИП.

«Помощи было ждать неоткуда» (здесь подробнее).

# происшествия # Фотофакт # Насилие

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