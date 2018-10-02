В Минске дебошир пытался отобрать табельное оружие у милиционера. Он вынужден был выстрелить в ногу мужчине

Новости Беларуси. В Минске дебошир начал отбирать пистолет у сотрудников милиции.

По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел первого октября. Правоохранители получили сообщение, что крики доносятся из квартиры по улице Павлины Медёлки, а из окон люди выбрасывают бутылки.

Правоохранители вошли в квартиру. В ней находились семь человек, двое из которых – женщины. Все неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Милиционеры пытались установить причину противоправного поведения людей, находившихся в квартире, их личности и основание нахождения в данном помещении.

Все находившиеся в квартире вели себя агрессивно и начали провоцировать драку. Правоохранители неоднократно предупредили о возможном применении силы, специальных средств и оружия, но это не возымело никакого эффекта.

Один человек начал пытаться завладеть табельным оружием милиционера. Были сделаны предупредительные выстрелы в сторону. Но данная мера не успокоила дебошира. Сотрудник милиции был вынужден выстрелить в ногу нападавшему.

Шесть человек находятся в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. Мужчина со сквозным ранением левой голени доставлен в медучреждение на лечение.

Действиям задержанных будет дана правовая оценка.