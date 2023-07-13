Украинские телефонные мошенники обманом вынуждают доверчивых белорусов совершать преступления

Новости Беларуси. Украинские телефонные мошенники объявили охоту на доверчивых белорусов. Обманом они толкают людей на совершение тяжких преступлений. А именно – диверсий на территории нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в СК, сперва аферисты звонят жертве, представляясь сотрудником банка, и убеждают людей перевести на счет крупную сумму денег. После с жертвой связывается уже якобы представитель милиции и предлагает помочь вернуть деньги. Но ставит условие: чтобы сотрудник приехал в ваш город, там должно произойти резонансное правонарушение. Например, поджог военкомата или автомобиля милиции. Террористы дают четкие инструкции: купить бензин, по какому адресу отправиться, где и как поджечь жидкость, что сказать. Кроме того, требуют фото- и видеоотчет. А своими «достижениями» преступники хвастаются в Сети.

Заходите в предбанник, открывайте бутылку с жидкостью, разливайте ее, поджигайте. Кричите: «Слава Украине!» Открывайте двери и убегайте. Если жертва отказывается выполнить требования, аферисты прибегают к угрозам, оскорблениям и издевательствам. По данным Следственного комитета, среди потерпевших – люди разных возрастов и социальных статусов, но чаще всего это женщины. Возбуждено уже несколько уголовных дел. Первый инцидент произошел 21 июня в Гродно.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В числе жертв оказались 50-летняя жительница Гродно, которая подожгла автомобиль сотрудников милиции, и 42-летний мужчина из Вилейки. Он поджег машину якобы директора банка, а в соседней разбил стекло багажника. Сейчас они оба обвиняются в совершении тяжких преступлений. А жительница Баранович, к счастью, вовремя осознала, на какие действия ее подталкивают мошенники-террористы. И отказались взять бензин и идти к зданию военкомата. Обращает на себя внимание тот факт, что обвиняемые вели себя иррационально: они совершали преступления прилюдно, днем, перед камерами видеонаблюдения. При этом каждый из них был убежден, что мошенники действительно вернут похищенные деньги и они являются ключевыми участниками спецоперации правоохранительных органов.