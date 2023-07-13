Украинские телефонные мошенники обманом вынуждают доверчивых белорусов совершать преступления

Новости Беларуси. Украинские телефонные мошенники объявили охоту на доверчивых белорусов. Обманом они толкают людей на совершение тяжких преступлений. А именно – диверсий на территории нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Украинские телефонные мошенники объявили охоту на доверчивых белорусов. Обманом они толкают людей на совершение тяжких преступлений. А именно – диверсий на территории нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили в СК, сперва аферисты звонят жертве, представляясь сотрудником банка, и убеждают людей перевести на счет крупную сумму денег. После с жертвой связывается уже якобы представитель милиции и предлагает помочь вернуть деньги. Но ставит условие: чтобы сотрудник приехал в ваш город, там должно произойти резонансное правонарушение.
Например, поджог военкомата или автомобиля милиции. Террористы дают четкие инструкции: купить бензин, по какому адресу отправиться, где и как поджечь жидкость, что сказать. Кроме того, требуют фото- и видеоотчет. А своими «достижениями» преступники хвастаются в Сети.
Заходите в предбанник, открывайте бутылку с жидкостью, разливайте ее, поджигайте. Кричите: «Слава Украине!» Открывайте двери и убегайте.
Если жертва отказывается выполнить требования, аферисты прибегают к угрозам, оскорблениям и издевательствам. По данным Следственного комитета, среди потерпевших – люди разных возрастов и социальных статусов, но чаще всего это женщины. Возбуждено уже несколько уголовных дел. Первый инцидент произошел 21 июня в Гродно.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В числе жертв оказались 50-летняя жительница Гродно, которая подожгла автомобиль сотрудников милиции, и 42-летний мужчина из Вилейки. Он поджег машину якобы директора банка, а в соседней разбил стекло багажника. Сейчас они оба обвиняются в совершении тяжких преступлений.
А жительница Баранович, к счастью, вовремя осознала, на какие действия ее подталкивают мошенники-террористы. И отказались взять бензин и идти к зданию военкомата. Обращает на себя внимание тот факт, что обвиняемые вели себя иррационально: они совершали преступления прилюдно, днем, перед камерами видеонаблюдения. При этом каждый из них был убежден, что мошенники действительно вернут похищенные деньги и они являются ключевыми участниками спецоперации правоохранительных органов.
Жертвами мошенников становятся доверчивые, легко внушаемые люди. Под влиянием террористов они совершают радикальные действия, ставят под угрозу национальную безопасность нашей страны. Таким образом украинские злоумышленники стремятся расшатать моральные и политические устои граждан, отмечают в ведомстве.
Следственный комитет настоятельно рекомендует гражданам не совершать необдуманных поступков.