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Украинские телефонные мошенники обманом вынуждают доверчивых белорусов совершать преступления

13 июля 2023 10:41
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Новости Беларуси. Украинские телефонные мошенники объявили охоту на доверчивых белорусов. Обманом они толкают людей на совершение тяжких преступлений. А именно – диверсий на территории нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинские телефонные мошенники обманом вынуждают доверчивых белорусов совершать преступления-1

Как сообщили в СК, сперва аферисты звонят жертве, представляясь сотрудником банка, и убеждают людей перевести на счет крупную сумму денег. После с жертвой связывается уже якобы представитель милиции и предлагает помочь вернуть деньги. Но ставит условие: чтобы сотрудник приехал в ваш город, там должно произойти резонансное правонарушение.

Например, поджог военкомата или автомобиля милиции. Террористы дают четкие инструкции: купить бензин, по какому адресу отправиться, где и как поджечь жидкость, что сказать. Кроме того, требуют фото- и видеоотчет. А своими «достижениями» преступники хвастаются в Сети.

Украинские телефонные мошенники обманом вынуждают доверчивых белорусов совершать преступления-4

Заходите в предбанник, открывайте бутылку с жидкостью, разливайте ее, поджигайте. Кричите: «Слава Украине!» Открывайте двери и убегайте.

Если жертва отказывается выполнить требования, аферисты прибегают к угрозам, оскорблениям и издевательствам. По данным Следственного комитета, среди потерпевших – люди разных возрастов и социальных статусов, но чаще всего это женщины. Возбуждено уже несколько уголовных дел. Первый инцидент произошел 21 июня в Гродно.

Украинские телефонные мошенники обманом вынуждают доверчивых белорусов совершать преступления-7

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В числе жертв оказались 50-летняя жительница Гродно, которая подожгла автомобиль сотрудников милиции, и 42-летний мужчина из Вилейки. Он поджег машину якобы директора банка, а в соседней разбил стекло багажника. Сейчас они оба обвиняются в совершении тяжких преступлений.

А жительница Баранович, к счастью, вовремя осознала, на какие действия ее подталкивают мошенники-террористы. И отказались взять бензин и идти к зданию военкомата. Обращает на себя внимание тот факт, что обвиняемые вели себя иррационально: они совершали преступления прилюдно, днем, перед камерами видеонаблюдения. При этом каждый из них был убежден, что мошенники действительно вернут похищенные деньги и они являются ключевыми участниками спецоперации правоохранительных органов.

Украинские телефонные мошенники обманом вынуждают доверчивых белорусов совершать преступления-10

Жертвами мошенников становятся доверчивые, легко внушаемые люди. Под влиянием террористов они совершают радикальные действия, ставят под угрозу национальную безопасность нашей страны. Таким образом украинские злоумышленники стремятся расшатать моральные и политические устои граждан, отмечают в ведомстве.

Следственный комитет настоятельно рекомендует гражданам не совершать необдуманных поступков.

# Мошенничество # происшествия # Сергей Кабакович # Фотофакт

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