В Минске три подростка надругались над Госфлагом, повредили чужой автомобиль и другое имущество

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении троих учащихся колледжей. Они надругались над Государственным флагом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как рассказали в следственном ведомстве, молодые люди 16 и 17 лет, встретившись у станции метро «Партизанская» в Минске, отправились гулять по городу, а потом решили выпить. Употребив алкоголь дома у одного из них, пошли на улицу снова.

По пути увидели Госфлаг на фасаде сначала магазина, а потом еще одного здания. Оба раза фигуранты дела сорвали их и бросили на землю.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Подросткам показалось недостаточно совершенных бесцеремонных поступков. Возвращаясь домой, они повредили автомобиль, прокатный велосипед и другое имущество. В кратчайшие сроки все фигуранты были задержаны сотрудниками милиции. В ходе допросов парни признали вину в совершенном преступлении, однако объяснить свои действия так и не смогли. Ранее к ответственности они не привлекались, являются учащимися средних специальных учебных заведений.

Окончательная правовая оценка будет дана, с задержанными проводят следственные действия. Уголовное дело возбуждено по статье «Надругательство над государственными символами».