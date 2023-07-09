В Могилёвском районе случился пожар на АГЗС во время наполнения баллонов пропаном

Новости Беларуси. ЧП произошло на автомобильной газозаправочной станции в Могилевском районе. Во время заправки баллонов пропаном вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнем охватило микроавтобус. Водитель и сотрудник станции попытались самостоятельно ликвидировать возгорание и в результате получили серьезные ожоги. Прибывшие к месту инцидента спасатели потушили пожар. Пострадавших госпитализировали. Установлено, что водитель микроавтобуса привез для заправки два бытовых газовых баллона. Хотя это запрещено, сотрудник АГЗС согласился их наполнить. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. По данному факту проводится проверка.