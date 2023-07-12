ГПК: украинские военные выломали два пограничных знака на белорусской границе

Новости Беларуси. Очередная попытка провокации со стороны украинских военных зафиксирована у наших рубежей. В этот раз силовики сломали два белорусских пограничных знака. 11 июля сотрудники Мозырского погранотряда обнаружили два столба, вырванных из земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осмотрев местность, наши военнослужащие обнаружили следы, свидетельствующие о том, что бойцы сопредельной стороны зашли на территорию Беларуси, а затем вернулись. По данному факту проводится разбирательство.