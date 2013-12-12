Новости Беларуси. Уголовное дело по факту смерти пациентки «Экомедсервиса» направлено в суд. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси. Обвинения предъявлены руководителю медцентра, анестезиологу и главному инженеру. Им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В марте 23-летняя жительница Гродно Юлия Кубарева после пластической операции в «Экомедсервисе» была доставлена в реанимацию. Спустя месяц она умерла, не приходя в сознание. Следствие выяснило, что девушка во время операции около часа находилась без должной поддержки аппарата искусственного дыхания.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Генеральному директору и главному инженеру предъявлены обвинения в служебной халатности, врачу-анестезиологу – в ненадлежащем оказании медицинской помощи пациенту, что привело к его смерти. Признано, что собранные по делу доказательства достаточны. Мера пресечения в отношении всех обвиняемых осталась прежней, то есть подписка о невыезде.