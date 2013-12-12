Наводнение в Бразилии. В Рио-де-Жанейро затоплены улицы, 2 тысячи семей покинули свои дома, 2 человека погибли

Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро две тысячи семей были вынуждены экстренно покинуть свои дома из-за сильных ливней, которые не прекращаются в мегаполисе последние дни. Всего за сутки в одном из крупнейших городов Бразилии выпало почти две среднемесячные нормы осадков. Улицы превратились в реки. Многие машины затоплены по самую крышу.

Известно о двух погибших. Есть пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате непогоды участились случаи уличных грабежей. В связи с этим усилили патрулирование улиц.

Прогнозы синоптиков не утешительные: дожди продолжатся еще как минимум несколько дней.