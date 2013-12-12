Взрыв разрушил здание котельной в Могилёве

Новости Беларуси. В котельной одного из предприятий Могилёва взорвался котёл. Разрушено здание котельной, повреждены два котла на твёрдом топливе.

Пресс- служба Могилёвского областного управления МЧС:

К месту происшествия был направлены подразделения МЧС. По прибытию к месту было установлено, что в здании котельной ОАО «Агросервис» по Славгородскому шоссе в г. Могилёве произошёл взрыв котла на твёрдом топливе. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина взрыва – отсутствие циркуляции воды в системе отопления. Административное здание, к которому была пристроена котельная, остаётся без отопления.

Напомним, сегодня в результате ЧП на ферме в Могилёвском районе пострадали три человека. Там обрушилась железобетонная стена. Сейчас этот молочно-товарный комплекс реконструируют, в ходе работ и произошёл несчастный случай (смотрите видео).