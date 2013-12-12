Прямой эфир

Взрыв разрушил здание котельной в Могилёве

12 декабря 2013 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В котельной одного из предприятий Могилёва взорвался котёл. Разрушено здание котельной, повреждены два котла на твёрдом топливе.

Пресс-служба Могилёвского областного управления МЧС:
К месту происшествия был направлены подразделения МЧС. По прибытию к месту было установлено, что в здании котельной ОАО «Агросервис» по Славгородскому шоссе в г. Могилёве  произошёл взрыв котла  на твёрдом топливе. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина взрыва – отсутствие циркуляции воды в системе отопления. Административное здание, к которому была пристроена котельная, остаётся без отопления.

Напомним, сегодня в результате ЧП на ферме в Могилёвском районе пострадали три человека. Там обрушилась железобетонная стена. Сейчас этот молочно-товарный комплекс реконструируют, в ходе работ и произошёл несчастный случай (смотрите видео).

# происшествия # Фотофакт # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв у здания школы в Таиланде. Ранены 8 человек
12 декабря 2013 07:18

Взрыв у здания школы в Таиланде. Ранены 8 человек

Наводнение в Бразилии. В Рио-де-Жанейро затоплены улицы, 2 тысячи семей покинули свои дома, 2 человека погибли
12 декабря 2013 06:47

Наводнение в Бразилии. В Рио-де-Жанейро затоплены улицы, 2 тысячи семей покинули свои дома, 2 человека погибли

В Кобрине четверо школьников помогли милиционерам задержать преступника
11 декабря 2013 15:59

В Кобрине четверо школьников помогли милиционерам задержать преступника