Уголовное дело о «замороженных трупах младенцев» прекращено

Новости Беларуси. Расследование уголовного дела о замороженных младенцах в минской квартире прекращено. Об этом сообщили в Следственном комитете. Такое решение связано с тем, что в действиях покойной матери нет состава преступления.

По результатам экспертизы было установлено, что младенцы уже были рождены мертвыми. О существовании трупов не знал никто и из родных и близких матери.

Напомним, страшную находку в морозильной камере обнаружил сожитель женщины, когда пришел навести порядок после похорон. Как стало известно, все три младенца рождены доношенными. Во время беременностей мать в медучреждения не обращалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Герасимов, официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску:

Следственная группа, досконально изучив материалы, полученные в ходе расследования, а также все экспертизы, пришла к выводу, что, поскольку младенцы были рождены мертвыми, в действиях их покойной матери не усматривается состава уголовно наказуемого деяния. Также в ходе расследования было известно, что никто из близких и родных, которые окружали покойную, также не был осведомлен о наличии этих младенцев, об их трупах, в холодильнике.