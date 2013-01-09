Убийство прапорщика МВД в Минске: стрелявший был неконфликтным человеком без вредных привычек

Новости Беларуси. Склад оружия и патронов обнаружен у минчанина, который в Минске открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Шокирующая криминальная история разыгралась 8 января в частном секторе.

Это новость стала шоком: пожилой минчанин застрелил милиционера, ранил другого, после – покончил с собой. Оперативников вызвала местная жительница: сосед с пистолетом в руке разгуливал по улице. На предложение правоохранителей проследовать в РУВД мужчина открыл огонь.

Сегодня место трагедии выдают разве что перчатки, оставленные криминалистами. В то же время в деле появляется новый поворот.

Два револьвера, обрез, боеприпасы. Плюс к этому литература и DVD по стрелковому оружию. Такой арсенал правоохранители обнаружили в доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника пресс-службы МВД Республики Беларусь:

Все это будет приобщено в материалам уголовного дела. Также выясняется, были ли у него соответствующие разрешения на данное оружие.

Такой коллекцией не похвастаешь, да и соседи вряд ли поверили. Пенсионер, в прошлом машинист, даже к охоте не проявлял внимания. В принципе и прочим не выделялся: никаких конфликтов и даже вредных привычек.

Сосед задержанного:

Плохого я от него не слыхал ни разу. Мужик как мужик был. И люди обращались к нему.

Что же произошло в тот роковой вечер и почему спокойного ранее мужчину как будто подменили. Из поля догадок ответы будут искать в области следствия. Сейчас остаются лишь трагические факты.

Игорь Ворос, командир 3-й роты полка ППСМ ГУВД Мингорисполкома:

Всегда Игорь был настоящим милиционером. Никто никогда плохого слова о нем не сказал, не мог и не будет говорить.

Мужчины не плачут. Тем более в погонах. Сегодня – другой случай. Погибшему прапорщику Игорю Иванчику было всего 37, из них последние 17 он отдал службе. Когда его напарника ранили, оперативник попытался обезвредить преступника. За героизм и самоотверженность Игорь Иванчик будет награжден. Посмертно.

Игорь Ворос, командир 3-й роты полка ППСМ ГУВД Мингорисполкома:

С 1996 года. Вместе пришли в органы внутренних дел. Я до командира дослужился. Он был хорошим милиционером.