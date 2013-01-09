В Бресте «накрыли» лабораторию по выращиванию конопли

Новости Беларуси. В Бресте обнаружена нарколаборатория. В съемном доме двое белорусов и россиянин выращивали коноплю. «Зимний сад» был оснащен современным оборудованием с датчиками влажности и температуры воздуха. Все трое нигде не работали.

Молодых людей задержали на белорусско-польской границе, когда они пытались провезти около 200 граммов наркотиков. Группе наркокурьеров грозит от 8 до 13 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дученко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Бресткого облисполкома:

По оперативной информации, при осмотре жилого помещения, сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми обнаружили целое помещение, специально приспособленное для выращивания наркотических веществ. Злоумышленники пытались получить незаконный доход в размер 8 тысяч долларов США. По данному факту проводится проверка, устанавливаются еще лица, причастные к данному преступлению.