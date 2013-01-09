Прямой эфир

В Бресте «накрыли» лабораторию по выращиванию конопли

09 января 2013 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте обнаружена нарколаборатория. В съемном доме двое белорусов и россиянин выращивали коноплю. «Зимний сад» был оснащен современным оборудованием с датчиками влажности и температуры воздуха. Все трое нигде не работали.

Молодых людей задержали на белорусско-польской границе, когда они пытались провезти около 200 граммов наркотиков. Группе наркокурьеров грозит от 8 до 13 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дученко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Бресткого облисполкома:
По оперативной информации, при осмотре жилого помещения, сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми обнаружили целое помещение, специально приспособленное для выращивания наркотических веществ. Злоумышленники пытались получить незаконный доход в размер 8 тысяч долларов США. По данному факту проводится проверка, устанавливаются еще лица, причастные к данному преступлению.

# происшествия # Наркотики # Криминал # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В могилевской многоэтажке погибла хозяйка и гость квартиры от пожара, вызванного курением
09 января 2013 10:57

В могилевской многоэтажке погибла хозяйка и гость квартиры от пожара, вызванного курением

В Стамбуле закрыты школы, в аэропортах отменены десятки авиарейсов
09 января 2013 10:54

В Стамбуле закрыты школы, в аэропортах отменены десятки авиарейсов

В Борисовском районе в пожаре погибли трое, в том числе ребенок, гостящий у бабушки
09 января 2013 08:06

В Борисовском районе в пожаре погибли трое, в том числе ребенок, гостящий у бабушки