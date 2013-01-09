В Минске застрелен прапорщик МВД. У погибшего остались жена и сын

Новости Беларуси. МВД сегодня обнародовало подробности инцидента с гибелью милиционера в Минске. По этому факту возбуждено уголовное дело. Расследование проводит главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.

ЧП произошло 8 января. Местные жители указали на мужчину, который, по их словам, стрелял из пистолета по собаке. Приехавшая опергруппа обнаружила подозреваемого возле одного из домов по улице Машинистов. Им оказался безработный местный житель 1953 года рождения. Во время беседы он неожиданно открыл огонь из пистолета. Убил одного из милиционеров, второго ранил. И хотя правоохранители открыли ответный огонь, преступник скрылся в гараже. Позже он застрелился из обреза охотничьего ружья. В ходе обыска в гараже и по месту жительства преступника обнаружен и изъят целый арсенал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника пресс-службы МВД Республики Беларусь:

При производстве обыска в гараже сотрудниками милиции был обнаружен револьвер-наган, обрез охотничьего ружья, газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, большое количество пороха, боеприпасов, литература по оружию. Все это будет приобщено к материалам уголовного дела.

Погибшему прапорщику милиции было 37 лет. У него остались жена и сын. За героизм и самоотверженность, проявленные при задержании опасного преступника, Игорь Иванчик будет представлен к награждению государственной наградой.