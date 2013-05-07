Убийцы 19-летнего студента в Гомеле выйдут на свободу

Новости Беларуси. 40 лет колонии на двоих. В Гомеле 7 мая вынесен приговор по громкому делу об убийстве 19-летнего студента. Преступление с особой жестокостью совершили в июле 2012 года два молодых человека. Один на тот момент был несовершеннолетним. Все спланировали заранее: взяли ножи и даже купили перчатки. Одного убийцу приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Второму, которому на днях исполнилось 18, – к 15 годам.

Судья:

Суд приговорил Бизунова Ивана Дмитриевича и Чернецкого Андрея Анатольевича признать виновными в умышленном противоправном лишении жизни, убийстве, совершенном с особой жестокостью, группой лиц, сопряженным с разбоем.

Убийство с особой жестокостью было совершено в июле 2012 года. 19-летний студент впустил в свою квартиру знакомого парня с его приятелем обсохнуть после дождя. Напоил гостей чаем и даже подарил одному из них туфли. Но молодые люди вместо благодарности набросились на парня. Избивали хозяина квартиры в его собственной прихожей: душили полотенцем, били ногами.

После убийства преступники украли чуть более миллиона рублей, старенький ноутбук, зонт. Включили в квартире газ и сбежали. В ходе судебного разбирательства подсудимые признались: помимо этого преступления они планировали и другие, но несколько попыток убийства просто сорвались.

Любовь Борозна, бабушка убитого:

Неправильный такой приговор. Это ужас. Там же люди. Два маньяка там сидят. Один ходил и вынашивал, наверное, всю жизнь вынашивал мечту, как убить и научиться убивать. И ему – 15 лет.

Родственники убитого с решением суда не согласны. Саша Борозна был единственным сыном, был одним из лучших студентов первого курса БелГУТа.

Игорь Борозна, отец убитого:

Смотрели на всех, как будто «ну, что вы тут сидите, что вы хотите?» Младший еще как-то голову опускал, а старший… До него, наверное, не доходит, что он сделал, что сотворил. Мне, говорит, у родителей, у родственников какое-то прощение просить бессмысленно. Говорит, что у Бога вымолит прощение. Не простит даже он его за это.

Теперь у сторон есть 10 суток для того, чтобы опротестовать решение Областного суда в Верховном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Курбацкая, прокурор отдела прокуратуры Гомельской области:

Дело представляло определенную сложность с учетом морально-этической стороны. Обвинение требовало Бизунову назначить пожизненное заключение, а Чернецкому окончательное – 15 лет лишения свободы.

Чернецкий в момент совершения преступления являлся несовершеннолетним. Закон уголовный не позволяет назначение несовершеннолетним свыше 15 лет.