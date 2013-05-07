Прямой эфир

На месте взрыва поезда с химикатами в Бельгии обнаружили новый очаг химического заражения

07 мая 2013 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. На месте взрыва поезда с химикатами под бельгийским городом Гент обнаружили новый очаг химического заражения. Спасатели срочно эвакуируют население. В настоящее время специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить распространение ядовитых испарений. 

Грузовой поезд, который следовал из Нидерландов, сошел с рельсов 4 мая . Несколько вагонов-цистерн, в которых перевозились химикаты, опрокинулись и взорвались. Погиб машинист, еще 93 человека пострадали. Из опасной зоны были эвакуированы полтысячи человек. Многие из них сегодня только вернулись в свои дома. Оказалось ненадолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
В Иркутской области России на месте крушения вертолета Ми-8 обнаружили тела двух погибших
07 мая 2013 15:01

В Иркутской области России на месте крушения вертолета Ми-8 обнаружили тела двух погибших

В Беларуси задержаны мошенники, которые «отмыли» 400 тысяч долларов и крупные суммы в других валютах
07 мая 2013 07:37

В Беларуси задержаны мошенники, которые «отмыли» 400 тысяч долларов и крупные суммы в других валютах

Пожар в Несвижском районе. Погибли мать и трое детей
07 мая 2013 07:21

Пожар в Несвижском районе. Погибли мать и трое детей