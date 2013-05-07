На месте взрыва поезда с химикатами в Бельгии обнаружили новый очаг химического заражения

Новости Бельгии. На месте взрыва поезда с химикатами под бельгийским городом Гент обнаружили новый очаг химического заражения. Спасатели срочно эвакуируют население. В настоящее время специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить распространение ядовитых испарений.

Грузовой поезд, который следовал из Нидерландов, сошел с рельсов 4 мая . Несколько вагонов-цистерн, в которых перевозились химикаты, опрокинулись и взорвались. Погиб машинист, еще 93 человека пострадали. Из опасной зоны были эвакуированы полтысячи человек. Многие из них сегодня только вернулись в свои дома. Оказалось ненадолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.