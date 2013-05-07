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В Иркутской области России на месте крушения вертолета Ми-8 обнаружили тела двух погибших

07 мая 2013 15:01
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Новости России. В Иркутской области России на месте крушения вертолета Ми-8 обнаружены тела двух погибших. О судьбе остальных семи человек, находившихся на борту, пока ничего не известно.

Авария произошла накануне. Вертолет участвовал в мониторинге паводковой обстановки и упал в труднодоступной местности.

На месте катастрофы спасатели обнаружили обломки машины. Поиски продолжаются. Причины катастрофы станут известны после расшифровки данных с черных ящиков.

Основных версий крушения три: плохая погода, ошибка пилота или детонация взрывчатки. Воздушное судно перевозило около 2 тонн аммонита для подрыва ледяных заторов на реках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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