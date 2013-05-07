В Беларуси задержаны мошенники, которые «отмыли» 400 тысяч долларов и крупные суммы в других валютах

Новости Беларуси. Мошенники ввозили в Беларусь микроавтобусы и крупные партии запчастей к легковым автомобилям, а полученные от продажи деньги потом использовались в незаконных финансовых операциях. Деятельность преступной группы пресечена КГБ совместно с Комитетом госконтроля. Организатор уже задержан. Кроме крупных счетов в банках, у мошенника обнаружили и дорогостоящую недвижимость. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Стрех, заместитель начальника Центра информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь:

Руководил преступной группой житель города Минска, который для осуществления своей противоправной организовал функционирование ряда коммерческих предприятий, в офисах которых в ходе осмотра были обнаружены и изъяты крупные партии незаконно выведенных из оборота денежных средств. Также был наложен арест на 64 фактически новых импортных микроавтобуса.

Денис Бартош, заместитель начальника секретариата КГК Республики Беларусь:

В ходе проведённой спецоперации было изъято более 2 миллиардов белорусских рублей и свыше одного миллиона российских рублей, около 400 тысяч долларов США. Одновременно изъята бухгалтерская документация и иные документы, свидетельствующие о реализации товара за наличный расчет без отражения полученной выручки по бухгалтерскому учёту.