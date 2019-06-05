В Бобруйске 19-летнего парня убили на чердаке бывшей казармы

По информации Следственного комитета, происшествие случилось четвертого июня. Четверо молодых людей находились на чердаке здания бывшей казармы. Компания пила спиртные напитки. Между двумя парнями возник конфликт, в результате которого один молодой человек ударил другого ножом, после чего скрылся с места преступления.

22-летний подозреваемый пытался скрыться в том же здании под сгоревшими досками и балками. Его вскоре обнаружили. Ранее он был судим за кражу и неоднократно привлекался к административной ответственности. Молодой человек признал вину в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Был проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления. Были допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз. Продолжается расследование.

Еще один резонансный случай произошел в Бобруйске.