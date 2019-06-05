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В Бобруйске 19-летнего парня убили на чердаке бывшей казармы

05 июня 2019 09:32
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Новости Беларуси. В Бобруйске следователи устанавливают обстоятельства убийства 19-летнего парня.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось четвертого июня. Четверо молодых людей находились на чердаке здания бывшей казармы. Компания пила спиртные напитки. Между двумя парнями возник конфликт, в результате которого один молодой человек ударил другого ножом, после чего скрылся с места преступления.

Девушка из компании вызвала медиков – они констатировали смерть 19-летнего парня.

В Бобруйске 19-летнего парня убили на чердаке бывшей казармы -1

Фото: СК

22-летний подозреваемый пытался скрыться в том же здании под сгоревшими досками и балками. Его вскоре обнаружили. Ранее он был судим за кражу и неоднократно привлекался к административной ответственности. Молодой человек признал вину в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Был проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления. Были допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз. Продолжается расследование.

Еще один резонансный случай произошел в Бобруйске.

Убийцу поймали спустя 15 лет, его задержали на Радуницу прямо на кладбище (читать далее).

# Убийство # происшествия

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