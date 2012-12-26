Убийца пожарных в США написал записку, в которой признался, что хотел бы убивать людей

Новости США. Еще одна жертва американского стрелка в городе Вебстер штата Нью-Йорк. После обследования сгоревшего дома, в котором жил преступник, обнаружены обгоревшие останки человеческого тела. Следователи не исключают, что это могла быть сестра злоумышленника. Еще два человека - пожарные — погибли от пуль 62-летнего американца.

Напомним, Уильям Спенглер начал стрелять в пожарных, а затем и в полицейских, прибывших по вызову на место ЧП. Ранения получили несколько человек.

Семь домов сгорели практически дотла. Сам Спенглер застрелился. В предсмертной записке американец написал, что просто хотел бы убивать людей. Ранее он был осужден за убийство собственной бабушки и провел за решеткой 17 лет. На свободу вышел в конце 1990 годов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.