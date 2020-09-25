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Впервые за 17 лет в США казнили афроамериканца

25 сентября 2020 10:25
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Новости США. Впервые за 17 лет в США казнили афроамериканца. Смертный приговор привели в исполнение с помощью инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Впервые за 17 лет в США казнили афроамериканца-1

К высшей мере наказания он был приговорён за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году.  

Впервые за 17 лет в США казнили афроамериканца-4

Напомним, в июле Верховный суд США постановил, что первые с 2003 года казни в федеральных тюрьмах могут быть исполнены. Тем самым была отменена задержка, предписанная ранее судом низшей инстанции. Кристофер Виалва стал седьмым осужденным, которого казнили после отмены моратория.

# Смертная казнь # Кристофер Виалва

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