Впервые за 17 лет в США казнили афроамериканца

Новости США. Впервые за 17 лет в США казнили афроамериканца. Смертный приговор привели в исполнение с помощью инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К высшей мере наказания он был приговорён за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году.