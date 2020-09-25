Новости США. Впервые за 17 лет в США казнили афроамериканца. Смертный приговор привели в исполнение с помощью инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Впервые за 17 лет в США казнили афроамериканца. Смертный приговор привели в исполнение с помощью инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К высшей мере наказания он был приговорён за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году.
Напомним, в июле Верховный суд США постановил, что первые с 2003 года казни в федеральных тюрьмах могут быть исполнены. Тем самым была отменена задержка, предписанная ранее судом низшей инстанции. Кристофер Виалва стал седьмым осужденным, которого казнили после отмены моратория.