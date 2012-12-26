Прямой эфир

Из-за сильных морозов в Минской области погибли трое человек

26 декабря 2012 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В период с 13 по 24 декабря в Минской области обморожения или переохлаждения получили 50 человек, из них двое детей. Погибли  при этом 3 человека. Как сообщает Минское областное УМЧС, это только список тех, кто обратился за медицинской помощью.  В группе риска – сторожа, сварщики, работники, ведущие работы на свежем воздухе, пенсионеры, дети и люди без определенного места жительства.

Так, в Копыльском районе в поликлинику привели 5-месячную девочку, которая подморозила щечки. Состояние малышки удовлетворительное. С диагнозом общее переохлаждение в реанимацию Жодинской больницы поступил сварщик местного предприятия. С обморожением 2-3 степени обеих кистей рук госпитализирована в хирургическое отделение и жительница Минского района. За минувшие сутки с диагнозом обморожение конечностей в больницы области обратились 9 человек. Больше всего пострадали конечности.  

В МЧС призывают быть осторожными на улице, поскольку влажная ветреная погода способствует обморожениям.

# происшествия # обморожения

Другие новости рубрики

Все новости
В Маниле сгорели более 2 тысяч домов. 6 человек погибли, без крова остались более 8 тысяч
25 декабря 2012 16:01

В Маниле сгорели более 2 тысяч домов. 6 человек погибли, без крова остались более 8 тысяч

Очередная стрельба в США. Мужчина расстрелял пожарных, тушивших дом
25 декабря 2012 13:14

Очередная стрельба в США. Мужчина расстрелял пожарных, тушивших дом

На Китай обрушились сильнейшие за последние 10 лет холода. В зданиях – около 5 градусов тепла
24 декабря 2012 11:49

На Китай обрушились сильнейшие за последние 10 лет холода. В зданиях – около 5 градусов тепла