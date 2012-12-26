Шокирующее происшествие в Луганске. Мать забыла в маршрутке младенца

Новости Украины. Эта новость вызвала общественный резонанс не только в Украине, но и за её пределами.

В минувший понедельник около четырех часов дня на остановке общественного транспорта в маршрутное такси вошла молодая женщина с четырехлетним мальчиком. На руках у нее был младенец. Молодая мама прошла по салону и села на заднее сидение. Маршрутка постепенно наполнялась пассажирами, которые стали обращать внимание на громкий детский крик. Ребенок плакал, а мамаша его никак не могла успокоить.

Как сообщают украинские СМИ, помощь предложила врач-педиатр, находившееся в транспорте. Когда женщина взяла малышку на руки, она поразилась тому, во что та была одета: махровая распашонка и демисезонный комбинезон «на рыбьем меху». Ни пеленки, ни подгузника на карапузе не было.

Пока женщина возилась с ребенком, мамаша схватила за руку четырёхлетнего сына и выскочила из салона маршрутки. Опомнившись, пассажиры вызвали милицию. Малышку Машу доставили в реанимационное отделение, её состояние оценивалось как тяжёлое, вызванное переохлаждением. К счастью, сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.

Максим Бондаренко, заведующий отделением реанимации Луганской детской городской больницы №1:

Должен поблагодарить женщину, которая находилась в маршрутном транспортном средстве, сняла с себя пальто и закутала ребенка. Не осталась равнодушной, чем помогла предотвратить более глубокое переохлаждение, сопровождала ее в «скорой».

Поведение горе-мамаши не только поразило, но возмутило сотрудников местной милиции. В тот же вечер женщина заявилась в отделение милиции. Она объяснила, что в автобусе, в котором она ехала с двумя своими детьми, ей стало плохо, от чего она впала в панику. Где оставила девочку – не помнит.

В настоящее время по факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 135 «Оставление в опасности» Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, в Минске в одном из троллейбусов в сентябре произошёл вопиющий случай, свидетелем которого стал корреспондент одной из минских газет. Женщина выбежала из транспорта, когда в салон зашли контролёры. Рядом с тем местом, где сидела женщина, осталась трёхлетняя девочка. Испуганный ребёнок не понял, что произошло, и стал звать маму.

Водитель остановил троллейбус. Контролеры, догнав молодую маму, вернули ей дочь.

Корреспондент «СБ. Беларусь сегодня»:

Условный рефлекс убегать от контролеров, выработанный годами, оказался у молодой женщины куда более выражен. Рано или поздно она бы опомнилась, развернулась и сама ринулась бы за троллейбусом. Но чего бы стоило это воистину дешевое предательство ее маленькой дочке!..