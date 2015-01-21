У жителя Витебска изъято 477 фальшивых денежных купюр достоинством $100

Новости Беларуси. В одно из отделений банка в Витебске двумя несовершеннолетними 8 и 12 лет для обмена были предъявлены три стодолларовых купюры. В подлинности денег сотрудники банка усомнились. И на место выехала следственно-оперативная группа.



УВД Витебского облисполкома:

Прибывшие на место сотрудники БЭП УВД и Октябрьского РОВД в ходе опроса подростков установили, что денежные билеты им для обмена были переданы знакомым матери одного из них. По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления милиционерами был задержан, ранее судимый за торговлю людьми и сбыт наркотических средств житель города Витебска 1978 года рождения. Оперативными сотрудниками УВД совместно со следователями в ходе проведенных осмотров изъято 477 денежных билетов достоинством 100 долларов США.

В отношении мужчины Витебским городским отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 221 (фальшивомонетничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Читайте также: Два года тюрьмы за незаконные валютные операции. Могилевский суд вынес приговор 44-летнему мужчине. В момент задержания у него было изъято около 20 тысяч долларов США, более 6 тысяч евро, порядка 200 тысяч российских рублей и около 12 миллионов белорусских.

Мужчина, нигде не работая, имел внушительный доход от незаконных операций с деньгами. Занимался нелегальным бизнесом долго. В основном его услугами пользовались постоянные клиенты: индивидуальные предприниматели, представители коммерческих структур.

Данный случай весьма редкий в милицейской практике. Менялы очень осторожны в работе. Следов, как правило, не оставляют, а постоянная клиентура на сотрудничество со следствием не идет (смотрите видео).