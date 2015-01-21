32-летний мужчина пришел в больницу с садовыми ножницами в голове

Новости Мексики. Сотрудники больницы мексиканского города Чиуауа назвали мужчину самым вежливым пациентом, который когда-либо обращался в учреждение здравоохранения.

Мужчина пришел в клинику с садовыми ножницами, торчавшими из головы, и спокойно заявил дежурному врачу, что у него «маленькая проблема».

По данным Mirror, мексиканец проводил время в баре с друзьями, как вдруг к нему подошел незнакомец. Ни с того ни с сего, мужчина стал оскорблять оппонента. Герой этой истории пытался вести себя корректно, даже попытался свести конфликт в шутку. Незнакомец был неумолим. Тогда мексиканец предложил агрессивному мужчине коктейль, тот разгневался вконец: достал из кармана ножницы и ударил ими дружелюбного собеседника.



Хулиган поспешил скрыться. Друзья доставили вежливого мексиканца в больницу. По словам врачей, мужчина родился в рубашке: ножницы едва не повредили теменную часть мозга. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает, он идет на поправку.

Нападавшего уже задержали.

Не иначе как рождественское чудо можно назвать и то, что случилось месяц назад с трёхлетним белорусом. В Гродненской области хирурги извлекли ножницы из сердца ребенка, который случайно на них упал.

В мировой практике такие случаи в 80% заканчиваются печально.

На этот раз только благодаря правильным действиям родственников, местных врачей и гродненских хирургов сегодня ребенок продолжает радоваться жизни.

Пробив грудную клетку, металлическое острие вонзилось прямо в сердце. Взрослых в доме не было, поэтому во многом благодаря старшей сестре Диане мальчик и остался жить. Подхватив брата на руки, девочка побежала к местному фельдшеру. Подробности этой истории вы узнаете из видео.