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Светлогорский район: волк покусал трех жителей деревни Медведов

21 января 2015 10:15
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Новости Беларуси. Волк появился в деревне поздно вечером. В одном из дворов он напал на собаку, хозяину удалось отбить ее от хищника.

После этого животное бросилось в другой двор, где покусало вышедшего на шум сельчанина. Волк перебежал на параллельную улицу и набросился на двух людей, находившихся во дворе.

Светлогорский городской портал:
У хлевов с животным схватился глава семейства, он голыми руками держал зверю пасть пока не подоспели соседи и не помогли умертвить волка.

Животное отправлено в областную ветеринарную лабораторию для проведения анализа на бешенство. Пострадавшие госпитализированы.

Фактически в осадном положении прошлой зимой оказались жители нескольких сел Гомельской области. Людей терроризировали волки. В деревне Красное хищники загрызли десятки домашних животных. Волки разгуливали по деревне, а люди боялись выйти из дому. Несколько дней здесь царил страх. Все началось в воскресенье. Тогда сразу несколько сельчан лишились своих собак. От них остались лишь окровавленные ошейники. Чем закончилась эта история, вы узнаете из видео.

# происшествия # Дикие животные

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