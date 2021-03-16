Участник протестов в Гонконге получил 5,5 лет тюрьмы за то, что укусил полицейского

Новости Китая. Участник протестов в Гонконге получил 5,5 лет тюрьмы за то, что укусил полицейского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о летних беспорядках 2019 года.

В ходе массовой демонстрации 24-летний парень совершил сразу несколько правонарушений. Среди них хулиганство, а также нападение на стражей порядка.