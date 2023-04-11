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В Беларуси задержали нарушителей с фальшивыми паспортами

11 апреля 2023 08:25
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Новости Беларуси. И снова нарушить закон не получилось. Две аналогичные неправомерные попытки попасть в Беларусь пресекли наши пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси задержали нарушителей с фальшивыми паспортами-1

Сначала в конце марта в Национальном аэропорту подозрение вызвали документы пассажиров рейса Баку – Минск, а ровно через две недели таким же маршрутом в Беларусь прилетели еще двое псевдограждан Турции с фальшивыми паспортами. В обоих случаях нарушители, заменившие страницы с установочными данными, были задержаны. Кроме штрафа в 100 базовых величин для них предусмотрена уголовная ответственность – ограничение свободы на срок до двух лет.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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