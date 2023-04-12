В Саратовской области минувшей ночью в ДТП пострадали двое белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Микроавтобус и легковушка столкнулись на трассе в Петровском районе.
В Саратовской области минувшей ночью в ДТП пострадали двое белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Микроавтобус и легковушка столкнулись на трассе в Петровском районе.
Водитель легкового авто скончался в больнице. Всего травмы получили шесть человек. Состояние одного из наших земляков врачи оценивают как тяжелое, другого – средней степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняются.