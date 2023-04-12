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Двое белорусов пострадали в ДТП в Саратовской области – столкнулись микроавтобус и легковушка

12 апреля 2023 08:11
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В Саратовской области минувшей ночью в ДТП пострадали двое белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Микроавтобус и легковушка столкнулись на трассе в Петровском районе.

Двое белорусов пострадали в ДТП в Саратовской области – столкнулись микроавтобус и легковушка-1

Водитель легкового авто скончался в больнице. Всего травмы получили шесть человек. Состояние одного из наших земляков врачи оценивают как тяжелое, другого – средней степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняются.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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