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У Ксении Собчак украли паспорт на светском рауте

26 сентября 2015 16:58
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Новости России. Известная российская телеведущая лишилась дорогой сумки и паспорта. Об этом Ксения Собчак сообщила в социальной сети Instagram.


Запись Ксении Собчак в Instagram

Известные персоны нередко становятся жертвами мошенников.

Напомним, на прошлой неделе жертвой дерзкого ограбления стал победитель конкурса «Евровидение», певец Дима Билан. Неизвестные ночью проникли в его особняк в Подмосковье, вскрыли сейф и похитили около девяти миллионов рублей.

Дима Билан:
Вытащили из дома очень много разного, самого дорогого сердцу. Читать далее здесь

# происшествия # Звезды # Кража # Ксения Собчак

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