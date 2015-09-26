У Ксении Собчак украли паспорт на светском рауте

Новости России. Известная российская телеведущая лишилась дорогой сумки и паспорта. Об этом Ксения Собчак сообщила в социальной сети Instagram.
Запись Ксении Собчак в Instagram
Известные персоны нередко становятся жертвами мошенников.
Напомним, на прошлой неделе жертвой дерзкого ограбления стал победитель конкурса «Евровидение», певец Дима Билан. Неизвестные ночью проникли в его особняк в Подмосковье, вскрыли сейф и похитили около девяти миллионов рублей.
Дима Билан:
Вытащили из дома очень много разного, самого дорогого сердцу. Читать далее здесь.