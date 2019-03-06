На пожаре в Гродно спасены и эвакуированы 11 человек

По сведениям Гродненского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили огонь в квартире на первом этаже и плотное задымление в подъезде.

Новости Беларуси. 5 марта около половины седьмого вечера в одной из пятиэтажек в Гродно случился пожар.

41-летний владелец квартиры самостоятельно вышел на улицу. Сотрудниками МЧС из дома были выведены четыре человека, ещё семь – эвакуированы.

Пламенем повреждено имущество в горевшей комнате, оконная рама и входная дверь. Закопчены стены и потолок в квартире и подъезде. Чтобы потушить пожар, потребовалось примерно 20 минут.

Медпомощь понадобилась хозяину квартиры, пострадавший госпитализирован с 30% ожогов тела 1-3 степени, он в тяжёлом состоянии.