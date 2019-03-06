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На пожаре в Гродно спасены и эвакуированы 11 человек

06 марта 2019 06:24
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Новости Беларуси. 5 марта около половины седьмого вечера в одной из пятиэтажек в Гродно случился пожар.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили огонь в квартире на первом этаже и плотное задымление в подъезде.  

На пожаре в Гродно спасены и эвакуированы 11 человек-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

41-летний владелец квартиры самостоятельно вышел на улицу. Сотрудниками МЧС из дома были выведены четыре человека, ещё семь – эвакуированы.  

На пожаре в Гродно спасены и эвакуированы 11 человек-4

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Пламенем повреждено имущество в горевшей комнате, оконная рама и входная дверь. Закопчены стены и потолок в квартире и подъезде. Чтобы потушить пожар, потребовалось примерно 20 минут.  

Медпомощь понадобилась хозяину квартиры, пострадавший госпитализирован с 30% ожогов тела 1-3 степени, он в тяжёлом состоянии.  

На пожаре в Гродно спасены и эвакуированы 11 человек-7

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Причина загорания устанавливается. Основная версия – поджог владельцем квартиры. Подробности будут выяснять правоохранители.  

Весной 2019 года произошёл пожар в Бобруйске. 

Были спасены бабушка, дочка и внучка – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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