На пожаре в Гродно спасены и эвакуированы 11 человек
Новости Беларуси. 5 марта около половины седьмого вечера в одной из пятиэтажек в Гродно случился пожар.
По сведениям Гродненского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили огонь в квартире на первом этаже и плотное задымление в подъезде.
41-летний владелец квартиры самостоятельно вышел на улицу. Сотрудниками МЧС из дома были выведены четыре человека, ещё семь – эвакуированы.
Пламенем повреждено имущество в горевшей комнате, оконная рама и входная дверь. Закопчены стены и потолок в квартире и подъезде. Чтобы потушить пожар, потребовалось примерно 20 минут.
Медпомощь понадобилась хозяину квартиры, пострадавший госпитализирован с 30% ожогов тела 1-3 степени, он в тяжёлом состоянии.
Причина загорания устанавливается. Основная версия – поджог владельцем квартиры. Подробности будут выяснять правоохранители.
Весной 2019 года произошёл пожар в Бобруйске.
Были спасены бабушка, дочка и внучка – подробнее здесь.