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Сотрудники МЧС спасли тонущую в Свислочи пенсионерку

04 марта 2019 20:22
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Новости Беларуси. ЧП в центре столицы. Сотрудники МЧС спасли в Свислочи упавшую в воду пенсионерку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники МЧС спасли тонущую в Свислочи пенсионерку-1

Около 9 утра на линию 101 позвонил очевидец, сообщив, что в реке в районе улицы Даумана тонет женщина. Спасатели обнаружили ее в 80 метрах от берега и оперативно достали из воды.

62-летняя минчанка с переохлаждением доставлена в больницу. Известно, что женщина была трезва, а вот как она оказалась в воде – пока не ясно.

Сотрудники МЧС спасли тонущую в Свислочи пенсионерку-4

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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