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Сотрудники МЧС спасли женщину на пожаре в Слуцком районе

05 марта 2019 16:49
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Новости Беларуси. Один человек погиб при пожаре на территории Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС спасли женщину на пожаре в Слуцком районе-1

Всего зарегистрировано три возгорания – под Минском, в Дзержинском и Смолевичском районах. В Слуцком районе сотрудники МЧС спасли женщину. С предварительным диагнозом отравление продуктами горения она находится в больнице.

Сотрудники МЧС спасли женщину на пожаре в Слуцком районе-4

Причина происшествия – нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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