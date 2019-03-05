Сотрудники МЧС спасли женщину на пожаре в Слуцком районе

Новости Беларуси. Один человек погиб при пожаре на территории Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего зарегистрировано три возгорания – под Минском, в Дзержинском и Смолевичском районах. В Слуцком районе сотрудники МЧС спасли женщину. С предварительным диагнозом отравление продуктами горения она находится в больнице.