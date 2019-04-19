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Трёх человек с контрафактным алкоголем задержали в Брестской области

19 апреля 2019 13:11
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Новости Беларуси. Трёх человек с контрафактным алкоголем задержали в Брестской области. Первым в поле зрения попал житель посёлка Октябрьский. Мужчина надеялся провезти на машине 180 бутылок российской водки, рассказали в программе «Экстренный вызов». Про акцизы он благополучно забыл, за что и получил административный протокол.

Трёх человек с контрафактным алкоголем задержали в Брестской области-1

На те же грабли наступил и 39-летний уроженец Гродненской области. При задержании у него в багажнике нашли 259 немаркированных бутылок. В тот же день новый рекорд по количеству нелегального алкоголя установили в Ляховичском районе. Житель Кобрина не довёз 350 литров прозрачной жидкости.

Трёх человек с контрафактным алкоголем задержали в Брестской области-4

Что именно находилось в канистрах, догадаться несложно.

Трёх человек с контрафактным алкоголем задержали в Брестской области-7

Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
Только в апреле-месяце сотрудниками милиции Брестчины из незаконного оборота изъято более 400 литров спиртосодержащей жидкости. 120 литров водки. Уничтожено 7 самогонных аппаратов и более 200 литров самогонной браги.

# Алкоголь # происшествия # Сергей Дученко

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