Трёх человек с контрафактным алкоголем задержали в Брестской области
Новости Беларуси. Трёх человек с контрафактным алкоголем задержали в Брестской области. Первым в поле зрения попал житель посёлка Октябрьский. Мужчина надеялся провезти на машине 180 бутылок российской водки, рассказали в программе «Экстренный вызов». Про акцизы он благополучно забыл, за что и получил административный протокол.
На те же грабли наступил и 39-летний уроженец Гродненской области. При задержании у него в багажнике нашли 259 немаркированных бутылок. В тот же день новый рекорд по количеству нелегального алкоголя установили в Ляховичском районе. Житель Кобрина не довёз 350 литров прозрачной жидкости.
Что именно находилось в канистрах, догадаться несложно.
Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
Только в апреле-месяце сотрудниками милиции Брестчины из незаконного оборота изъято более 400 литров спиртосодержащей жидкости. 120 литров водки. Уничтожено 7 самогонных аппаратов и более 200 литров самогонной браги.