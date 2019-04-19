Трёх человек с контрафактным алкоголем задержали в Брестской области

Новости Беларуси. Трёх человек с контрафактным алкоголем задержали в Брестской области. Первым в поле зрения попал житель посёлка Октябрьский. Мужчина надеялся провезти на машине 180 бутылок российской водки, рассказали в программе «Экстренный вызов». Про акцизы он благополучно забыл, за что и получил административный протокол.

На те же грабли наступил и 39-летний уроженец Гродненской области. При задержании у него в багажнике нашли 259 немаркированных бутылок. В тот же день новый рекорд по количеству нелегального алкоголя установили в Ляховичском районе. Житель Кобрина не довёз 350 литров прозрачной жидкости.

Что именно находилось в канистрах, догадаться несложно.