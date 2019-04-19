«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

Новости Беларуси. Коллапс по-могилёвски. 10 человек пострадали в аварии на улице Челюскинцев. В вечерний час пик полная маршрутка столкнулась с грузовиком, рассказали в программе «Экстренный вызов».

Пробка растянулась на несколько километров. Правая сторона движения на улице Челюскинцев в Могилёве была практически полностью парализована.

Могилевчанка Юлия Козырева оказалась на больничной койке. Девушка ехала на маршрутке в гости.

Юлия Козырева, пострадавшая:

Не смотрела вперёд, я в этот момент была в телефоне. Только боковым зрением увидела машину. Меня очень быстро выволок парень и положил. И был всё время со мной. Всего после аварии в больницы Могилёва доставили 10 человек. Все – пассажиры маршрутки.

Нескольким оказали помощь и отпустили домой. Двое – в реанимации. Остальные с разными травмами – в стационарах.



Лариса Прудникова, заведующая приёмным отделением Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи:

Состояние всех пациентов тяжёлое стабильное. Угрозы жизненным функциям в данный момент нет. Отмечается положительная динамика. Нечаянный свидетель аварии могилевчанин Павел Санталов до сих пор в ужасе. Мужчина в момент столкновения работал рядом. Всё случилось быстро и масштабно.

Павел Санталов, очевидец ДТП:

Видел женщину с маленьким ребёнком, они пострадали. Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом. Видел всех пострадавших, оказывали всем помощь, все перебинтованные уже были, уже скорая подъезжала. Водитель этого грузовика резко выскочил со второстепенной на главную дорогу.

В это время по ней и ехала маршрутка. Удар оказался настолько сильным, что маршрутное такси с пассажирами перевернулось.