«Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом». Маршрутка столкнулась с грузовиком в Могилёве, 10 человек пострадали

Новости Беларуси. Коллапс по-могилёвски. 10 человек пострадали в аварии на улице Челюскинцев.
В вечерний час пик полная маршрутка столкнулась с грузовиком, рассказали в программе «Экстренный вызов».
Новости Беларуси. Коллапс по-могилёвски. 10 человек пострадали в аварии на улице Челюскинцев.
В вечерний час пик полная маршрутка столкнулась с грузовиком, рассказали в программе «Экстренный вызов».
Пробка растянулась на несколько километров. Правая сторона движения на улице Челюскинцев в Могилёве была практически полностью парализована.
Могилевчанка Юлия Козырева оказалась на больничной койке. Девушка ехала на маршрутке в гости.
Юлия Козырева, пострадавшая:
Не смотрела вперёд, я в этот момент была в телефоне. Только боковым зрением увидела машину. Меня очень быстро выволок парень и положил. И был всё время со мной.
Всего после аварии в больницы Могилёва доставили 10 человек. Все – пассажиры маршрутки.
Нескольким оказали помощь и отпустили домой.
Двое – в реанимации. Остальные с разными травмами – в стационарах.
Лариса Прудникова, заведующая приёмным отделением Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи:
Состояние всех пациентов тяжёлое стабильное. Угрозы жизненным функциям в данный момент нет. Отмечается положительная динамика.
Нечаянный свидетель аварии могилевчанин Павел Санталов до сих пор в ужасе. Мужчина в момент столкновения работал рядом. Всё случилось быстро и масштабно.
Павел Санталов, очевидец ДТП:
Видел женщину с маленьким ребёнком, они пострадали. Молодая девушка лежала, парень с разбитым лицом. Видел всех пострадавших, оказывали всем помощь, все перебинтованные уже были, уже скорая подъезжала.
Водитель этого грузовика резко выскочил со второстепенной на главную дорогу.
В это время по ней и ехала маршрутка. Удар оказался настолько сильным, что маршрутное такси с пассажирами перевернулось.
Евгений Жилинский, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
Сейчас по данному факту сотрудниками ГАИ проводится проверка. Выясняются все обстоятельства и причины совершения дорожно-транспортного происшествия.
По факту дорожного происшествия Следственный комитет Могилевской области возбудил уголовное дело.
Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Водители пройдут экспертизы.