В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, тело председателя сельсовета находилось рядом со служебным автомобилем. Криминальная версия произошедшего не рассматривается.

Ранее сообщалось, что утром 16 апреля 61-летний житель агрогородка Жирмуны решал рабочие вопросы. Позже мужчина сел в служебный ВАЗ-2107, заехал в магазин, а потом направился в сторону городского посёлка Вороново. Последний раз его видели в деревне Криницы Лидского района.