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В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета

19 апреля 2019 11:41
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Новости Беларуси. Тело пропавшего в Вороновском районе мужчины обнаружено в лесу неподалёку от деревни Бастуны.  

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, тело председателя сельсовета находилось рядом со служебным автомобилем. Криминальная версия произошедшего не рассматривается.  

В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета-1

Фото: УВД Гродненского облисполкома  

Ранее сообщалось, что утром 16 апреля 61-летний житель агрогородка Жирмуны решал рабочие вопросы. Позже мужчина сел в служебный ВАЗ-2107, заехал в магазин, а потом направился в сторону городского посёлка Вороново. Последний раз его видели в деревне Криницы Лидского района.  

# Пропавшие люди # происшествия

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