В Вороновском районе найдено тело пропавшего председателя сельсовета
Новости Беларуси. Тело пропавшего в Вороновском районе мужчины обнаружено в лесу неподалёку от деревни Бастуны.
По сведениям УВД Гродненского облисполкома, тело председателя сельсовета находилось рядом со служебным автомобилем. Криминальная версия произошедшего не рассматривается.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Ранее сообщалось, что утром 16 апреля 61-летний житель агрогородка Жирмуны решал рабочие вопросы. Позже мужчина сел в служебный ВАЗ-2107, заехал в магазин, а потом направился в сторону городского посёлка Вороново. Последний раз его видели в деревне Криницы Лидского района.