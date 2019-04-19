В Могилёве 40-летний мотоциклист на Honda врезался в Suzuki
Новости Беларуси. Утром 18 апреля в Могилёве местный житель на мотоцикле столкнулся с автомобилем.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, по улице Пионерской 63-летний могилёвчанин за рулём Suzuki Grand Vitara совершал разворот. В определённый момент в иномарку врезался попутно двигавшийся Honda СВ 1300 SF.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
40-летний мотоциклист получил множественные травмы, он доставлен в медучреждение.
По факту аварии ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
Весной 2019 года в Минске мотоциклист пытался скрыться от правоохранителей.
В итоге мужчина врезался в шлагбаум – подробнее здесь.