В Могилёве 40-летний мотоциклист на Honda врезался в Suzuki

Новости Беларуси. Утром 18 апреля в Могилёве местный житель на мотоцикле столкнулся с автомобилем.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, по улице Пионерской 63-летний могилёвчанин за рулём Suzuki Grand Vitara совершал разворот. В определённый момент в иномарку врезался попутно двигавшийся Honda СВ 1300 SF.