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Трое рыбаков перевернулись в лодке на Днепре. 1 человек погиб

03 декабря 2012 10:12
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Печально завершилась воскресная рыбалка для троих жителей Гомельской области. Один мужчина погиб, двое других с диагнозом «общее переохлаждение» попали в больницу.

ЧП произошло на реке Днепр неподалеку от города Лоев. Лодка перевернулась и рыбаки оказались в ледяной воде. Они плыли, удерживаясь за борта лодки. Однако течение все дальше уносило их от берега. На помощь к тонувшим оперативно прибыли работники ОСВОД. Из воды удалось извлечь всех.

Однако один из пострадавших, 46-летний местный житель, уже не подавал признаков жизни. Врачи за его жизнь боролись несколько часов, но все безуспешно. Не последнюю роль в этой трагедии сыграл алкоголь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Костюченко, главный специалист Гомельской областной организации ОСВОД:
Все трое были доставлены в Лоевскую центральную районную больницу. И мужчина, который находился в тяжелом состоянии, был помещен в реанимационное отделение. Врачи около двух часов боролись за жизнь потерпевшего, однако, к сожалению, данный потерпевший скончался.

# происшествия # Рыбалка в Беларуси # ОСВОД # Сергей Костюченко

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