Проливные дожди и ветра обрушились на Калифорнию: реки вышли из берегов, 60 тысяч человек – без света

Новости США. На западе США набирает обороты непогода. Из-за непрекращающихся проливных дождей в штате Калифорния вышли из берегов несколько рек, под угрозой затопления оказались два города. Жители в срочном порядке сооружают дамбы из мешков с песком. 16 тысяч человек готовятся к эвакуации, их дома расположены в наиболее опасных районах.

Помимо этого циклон принес в Калифорнию еще и штормовой ветер. Повреждены линии электропередачи. Без света остались около 60 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.