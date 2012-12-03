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Проливные дожди и ветра обрушились на Калифорнию: реки вышли из берегов, 60 тысяч человек – без света

03 декабря 2012 07:13
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Новости США. На западе США набирает обороты непогода. Из-за непрекращающихся проливных дождей в штате Калифорния вышли из берегов несколько рек, под угрозой затопления оказались два города. Жители в срочном порядке сооружают дамбы из мешков с песком. 16 тысяч человек готовятся к эвакуации, их дома расположены в наиболее опасных районах.

Помимо этого циклон принес в Калифорнию еще и штормовой ветер. Повреждены линии электропередачи. Без света остались около 60 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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