Новости по тегу #ОСВОД

В 2026 году спасатели провели уже 780 практических занятий по всей стране.
Работники ОСВОД регулярно проводят профилактические мероприятия с отдыхающими, дежурят сутками.
Зафиксировано 103 летальных случая, в том числе погибли 7 несовершеннолетних.
Контролируем ситуацию на воде. Спасательные станции проводят рейдовые мероприятия, делают обходы на катерах.
Лето в самом разгаре, и лучшая идея для жаркого дня – это отдых у воды. Пожалуй, самый доступный способ устроить себе мини-путешествие – покататься на катамаране.
Его искали два дня после того, как супруга обратилась в правоохранительные органы.
Система фиксирует место происшествия и сразу же передает сигнал на спасательную станцию вместе с точными координатами.
В период купального сезона у нас выставлено 20 сезонных постов, 6 из которых находятся в местах, запрещенных для купания.
На спасательной станции «Комсомольское озеро» прошла республиканская акция «Один день с ОСВОД». Школьники заступили на смену вместе с профессионалами. Ребята ознакомились с их работой, научились оказывать первую помощь, бросать спасательный круг и многое другое.
Официально купальный сезон в нашей стране продлится до 30 сентября.
Несмотря на то, что заходить в воду еще рано, ее температура в реках и озерах сейчас не превышает 10 градусов, – все ответственные службы уже приведены в полную готовность.
На берегу устанавливают теневые навесы, раздевалки, биотуалеты и контейнеры для мусора.
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