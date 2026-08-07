Прямой эфир

Новости по тегу #ОСВОД

МЧС и ОСВОД продолжают профилактическую кампанию по обучению детей безопасному поведению на воде
07 августа 2026 06:58

МЧС и ОСВОД продолжают профилактическую кампанию по обучению детей безопасному поведению на воде

Спасены 95 человек – о происшествиях на воде поговорили с официальным представителем ОСВОД
21 июля 2026 12:56

Спасены 95 человек – о происшествиях на воде поговорили с официальным представителем ОСВОД

Число утонувших на белорусских пляжах снизилось более чем на 20%
13 июля 2026 07:20

Число утонувших на белорусских пляжах снизилось более чем на 20%

Как ОСВОД контролирует поездки на водном транспорте – рассказала эксперт
07 июля 2026 06:30

Как ОСВОД контролирует поездки на водном транспорте – рассказала эксперт

Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?
04 июля 2026 14:11

Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?

Первые жертвы купального сезона в Беларуси: в Гродненском районе утонул рыбак
17 июня 2026 07:19

Первые жертвы купального сезона в Беларуси: в Гродненском районе утонул рыбак

На Цнянском водохранилище появится видеокамера со встроенным ИИ
28 мая 2026 07:00

На Цнянском водохранилище появится видеокамера со встроенным ИИ

Купальный сезон – о безопасности на воде поговорили с официальным представителем ОСВОД
21 мая 2026 11:29

Купальный сезон – о безопасности на воде поговорили с официальным представителем ОСВОД

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»
19 мая 2026 17:39

Школьники Минска освоили основы спасения на воде в рамках республиканской акции «Один день с ОСВОД»

340 спасательных объектов по всей стране! Как в Беларуси подготовились к купальному сезону
02 мая 2026 17:15

340 спасательных объектов по всей стране! Как в Беларуси подготовились к купальному сезону

Купальный сезон официально стартовал в Беларуси
02 мая 2026 13:58

Купальный сезон официально стартовал в Беларуси

Пляжи Беларуси откроются с 1 мая – в стране завершают подготовку к купальному сезону
17 апреля 2026 14:08

Пляжи Беларуси откроются с 1 мая – в стране завершают подготовку к купальному сезону