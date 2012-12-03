Истории нескольких аварийных домов в Беларуси, в разрухе которых - «никто не виноват»

Новости Беларуси. В этом доме, что ни день, то новая атака плесени стенка на стенку. Инна Авсюкевич рассказывает: такой дизайн - еще победа в сражении на строительных фронтах. Обои здесь уже переклеивали — предыдущие попросту отвалились. Когда же и новые вновь покрылась пятнами, на обращения жильцов ответили весьма «обнадеживающими» обещаниями.

Инна Авсюкевич, пострадавшая:

Нам обещают, говорят, ждите - сделаем, дом на гарантии пять лет, в течение пяти лет сделаем. Пеняли на подрядчика, на наш трест. А они говорят, ну что мы сделаем - сырая погода, ждите, пусть сохнет.

Пока ждали, чтобы высохло, выяснилось, что в доме затопило подвал. И по словам подрядчика, именно из-за этого в квартирах появилась плесень. А это, дескать, уже компетенция ЖЭСа. Инна и сама не знает: плакать или смеяться.

Инна Авсюкевич:

Подвал в воде стоял, картошка, капуста - все плавало. Вызвали ЖРЭС, чтобы нам отключили воду. Один день приехали, посмотрели что-то и уехали. На второй день приехал сантехник на велосипеде, посмотрел и тоже уехал. Потом уже пришел работник ЖЭСа с ведром и ведром выносил эту воду.

А в этой квартире на потолке изначально пятно было рыжим, но строители бескомпромиссно просверлили в нем дырки. Теперь вода через них льется бойко, как в душе. Неслучайно в прихожей отныне всегда стоит зонтик. И такая катастрофа вовсе не в одной квартире.

Анна Риве, пострадавшая:

Кошмар делается, сырость, плесень. Чем дышать? Ребенок начал болеть — в больнице постоянно. И сама задыхаюсь — и чем ни пробовали убирать — никак.

Анна Казимировна тоже живет как в бассейне, в котором все причастные к строительству дома организации плавают одним стилем, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Анна Риве:

Говорят все нормально, высохнет. Ждите, когда высохнет. Нам говорят, будьте довольны, что под один процент попали!

Какое уж тут счастье, когда ни до кого не достучаться. Время здесь тоже будто покрылось плесенью. Ведь практически четыре месяца — дом сдавали в начале августа — заказчик и подрядчик не могут договориться, кто виноват.

Анна Риве:

Друг на друга, УКС валит на трест, трест говорит, обращайтесь в УКС.

Однако в УКСе первым делом пеняют на самих жильцов — якобы люди изначально неправильно эксплуатировали дом. Сами виноваты — не нужно было просить подрядчика устанавливать им пластиковые окна вместо деревянных.

Лариса Давидовская, начальник производственно-технического отдела УКС Сморгонского райисполкома:

Куда влаге деваться? Обои отваливаются потому что нету вентиляции, влажность большая в квартире стоит. (А жильцам сказали?) Не знаю, всем ли... ключи выдавали подрядчики! А вы сходите в трест! Тут напротив...

У подрядчиков в тресте — у самих ремонт. Закончат наверняка раньше, чем у жильцов в отсыревшем доме. Качество объектов здесь контролирует этот человек. Правда, услышав о теме разговора, он пожелал остаться инкогнито.

Представитель треста:

Там постоянно заливает подвалы. Виноват ЖЭС.

Классическая ситуация. Заказчик — к подрядчику, подрядчик — и вовсе — отправляет в ЖРЭС. Вопрос — куда деваться людям, построившим в кредит долгожданное жилье. Но здесь беда хотя бы в стенах. А вот к примеру, у Ларисы тех самых стен еще или уже практически и нет.

В доме №13 по улице Пограничников впору проводить учения для спасателей. Хотя, в начале капремонта жильцам клятвенно пообещали: сдадим под ключ, можете и не выселяться на время глобальной перестройки.

Лариса Марковская:

Сказали, ванную поменяют, трубы поменяют - все по-быстрому сделаем, и вода будет, и все будет. Посмотрите, какая ванна? Где унитаз? Куда ходить?

Квартира — будто в нее упала бомба. И это при том, что Лариса с мужем и детьми должны были въехать обратно больше двух недель назад. Но въехать сюда пока можно разве что на танке.

Лариса Марковская:

Что мне делать? Я мебель вывезла, чтобы сделали быстрее. Обед прошел, где строители? Никого нет. Говорили, будем разрывать контракт с этим подрядчиком, но потом как-то снова договорились...

О том, на каких условиях все же удалось снова договориться с организацией, которая нарушила все сроки, пытаемся узнать в ЖРЭСе Сморгонского района. О принципах работы с подрядчиками здесь явно прекрасно знают — из своих же коллег назначают крайних.

Корреспондент:

Кто расскажет про капремонт на улице Пограничников,13?

Вместе с замом по идеологии возвращаемся в производственно-технический отдел, который по логике и должен ведать подрядчиками и капремонтами. Но общаться на неприятную тему никто не хочет.

Елена Николайчик, заместитель директора КУП «ЖРЭС Сморгонского района»:

Работы просрочены. Какие вопросы к нам? Им выписано предупреждение. Я видела, в каких условиях люди живут, но я не занимаюсь капремонтом. Какие у меня могут быть гарантии по подрядчику - закончат они или нет?

Мы, конечно не строители, но не можем не задаться вопросом, так ли правильно пенять на подрядчика, о котором в ЖРЭСе фактически ничего не знают. По словам главного инженера «Минского городского жилищного хозяйства» подобная ситуация нонсенс. Да, и в столице были случаи, когда с подрядной организацией договор разрывался, но заказчик не должен сидеть и ждать, пока дом развалится.

Виктор Дюбанов, главный инженер КУП «Минское городское жилищное хозяйство»:

Не всегда виноват подрядчик - 50 на 50. Заинтересованы обе стороны, где-то не дорабатывает заказчик, где-то — подрядчик. Большинство, конечно, подрядчик, потому что и работа, и качество его. Контроль заказчика должен быть постоянным.

А вот еще один проблемный дом. Еще немного, и потолок в квартире Ольги Павловны имеет все шансы превратится в панорамный. Именно в этот дом мы вернулись специально — наша съемочная группа наведывалась сюда ровно месяц назад. С тех пор изменилось мало.

Ольга Бортник:

Стоит вышка, гляньте, кто-то работает? Она стоит, но ведь ничего не делается. Уйдут на обед, с 12 до 14, постучат, покидают что-нибудь, чтобы обвалился потолок. Утром мы завтракали, я сняла скатерть — вот сколько насыпалось. Висит шапка, может в любой момент упасть.

Проводка на кухне больше напоминает петлю, а Ольга Бортник — уже который месяц — в кольце писем и жалоб.

Ольга Бортник:

На два разных письма пришли два абсолютно одинаковых ответа. Слово в слово, только разница в номере. Под копирку.

С потолка обваливаются камни, постоянно льется вода, а вот и причина — зияющая дыра в крыше. Как раз над ее квартирой. Ольга Бортник вспоминает: три месяца назад, когда первый раз затопило, ее муж всю ночь просидел с тазиками под брешью в шифере — надеялся, что поможет. А потом три недели пролежал в больнице с воспалением легких.

Ольга Бортник:

С этой стороны накрыли крышу. Вот над моим залом уже стоит лужа, завтра потечет. Над балконом уже накрыли, но продолжается течь.

В ЖКХ Минского района объясняют: крышу начали ремонтировать еще летом, но из-за того, что обнаружили в конструкции гнилые балки, потребовались дополнительные обследования, заключения... в общем, как всегда.

Виталий Шевчук, начальник производственно-технического отдела КУП «ЖКХ Минского района»:

Оставляют в крыше только технологический проем для того, чтобы можно было подать туда инструмента. Планируется, что до конца года должны закрыть крышу полностью.

Конечно, ситуации бывают разные. Но наверняка многие слышали фразу: «По всем вопросам обращайтесь к подрядчику!» Так и вправду удобно. Ведь попробуй еще найди того исполнителя, о котором, как мы выяснили, даже заказчики иногда располагают номинальной информацией. А страдают люди, далекие от тендеров и договоров.