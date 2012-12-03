В Японии обрушился тоннель скоростной трассы. Несколько человек госпитализированы, 7 без вести пропали

Новости Японии. ЧП на скоростной трассе вблизи Токио. По неустановленным пока причинам обрушился один из самых длинных в Японии тоннелей. Информация о погибших и пострадавших уточняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

150 бетонных плит обрушились с потолка и стен тоннеля на проезжающие машины – завалило 100 метров трассы. Известно, что после обрушения в туннеле вспыхнул пожар. На месте происшествия работают спасательные бригады. Ранее сообщалось, что сильное задымление и большая длина тоннеля мешали спасателям приступить к разбору завалов.

По данным японских СМИ, в момент аварии в тоннеле, длина которого превышает четыре километра, находились 25 машин, которые оказались в ловушке. Свидетели трагедии до сих пор пребывают в состоянии шока.

Очевидец трагедии:

Я ехал на своей машине, как вдруг сверху стали падать большие куски бетона. Одна из глыб обрушилась прямо на машину впереди меня. Вскоре она загорелась. Я испугался, выбрался из своего автомобиля и бросился бежать в сторону выхода.

Из-под обломков уже удалось освободить нескольких пострадавших. Из-под завалов извлечены три обгоревших тела. Согласно предварительной информации, внутри тоннеля находятся еще не менее четырех человек. Сотрудники местной полиции не исключают, что заблокированные в автомобилях люди могли уже погибнуть в связи с недостатком кислорода.

Обновлено 03 декабря

В Японии названы причины обрушения туннеля на скоростной автостраде. По заключению специалистов, ЧП произошло из-за ветхости конструкций: выпали несколько крепежей, на которых держались огромные потолочные балки. В результате чего они обрушились на проезжавшие по туннелю машины.

Под завалами оказались легковой автомобиль, микроавтобус и грузовик. На месте происшествия погибли 9 человек.

Туннель был построен в конце 70-ых и с тех пор его конструкции ни разу не заменяли.