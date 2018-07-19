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Три года колонии. Вынесен приговор пинчанину, который три дня сжигал тело матери в печи

19 июля 2018 14:39
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Новости Беларуси. Житель Пинска, который сжёг тело матери в печи, приговорён к трём годам лишения свободы.  

По сведениям Верховного Суда, обвиняемый признан виновным в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности, в намеренном причинении лёгкого телесного повреждения и в надругательстве над телом.  

Суд приговорил фигуранта к трём годам колонии общего режима.  

Как стало известно ранее, 26 февраля 41-летний безработный пинчанин обратился к правоохранителям с заявлением, что его 75-летняя мать собрала свои вещи и ушла из дома. Позже гражданин изменил показания.  

Пинчанин рассказал, что в ночь с 3 на 4 февраля во время конфликта он толкнул мать. Пенсионерка ударилась головой и скончалась. Мужчина испугался и за три ночи сжёг её тело в печи.  

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.  

# Убийство # происшествия

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