Три года колонии. Вынесен приговор пинчанину, который три дня сжигал тело матери в печи

Новости Беларуси. Житель Пинска, который сжёг тело матери в печи, приговорён к трём годам лишения свободы.

По сведениям Верховного Суда, обвиняемый признан виновным в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности, в намеренном причинении лёгкого телесного повреждения и в надругательстве над телом.

Суд приговорил фигуранта к трём годам колонии общего режима.

Как стало известно ранее, 26 февраля 41-летний безработный пинчанин обратился к правоохранителям с заявлением, что его 75-летняя мать собрала свои вещи и ушла из дома. Позже гражданин изменил показания.

Пинчанин рассказал, что в ночь с 3 на 4 февраля во время конфликта он толкнул мать. Пенсионерка ударилась головой и скончалась. Мужчина испугался и за три ночи сжёг её тело в печи.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.