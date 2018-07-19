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Замгендиректора минской компании организовал для себя фиктивную должность с зарплатой

19 июля 2018 09:31
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Новости Беларуси. В отношении замгендиректора ЗАО «Р» возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путём злоупотребления служебными полномочиями.  

По сведениям Генпрокуратуры, в 2017 году подозреваемый сказал директору сельхозпредприятия, которое расположено на территории Вилейского района и является филиалом ЗАО «Р», создать новую должность.  

Новая должность – ведущий специалист по маркетингу с зарплатой 900 рублей в месяц – являлась фиктивной и предназначалась специально для замгендиректора ЗАО «Р». Гражданин был официально оформлен на эту должность на 0,75 ставки. Однако свои рабочие обязанности в сельхозпредприятии не выполнял, хотя зарплата начислялась своевременно и полностью. Своими действиями подозреваемый причинил ущерб предприятию на сумму 7 900 рублей.  

Основное место работы замгендиректора ЗАО «Р» находится в Минске, где фигурант трудоустроен на полную ставку с восьмичасовым рабочим днём.  

# Коррупция # происшествия

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