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В Витебском районе грузовик Volvo сбил пешехода. Мужчине было 37 лет

19 июля 2018 07:56
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Новости Беларуси. Ночью 18 июля возле деревни Вороны фура насмерть сбила пешехода.  

Как сообщает МВД, за рулём грузовика Volvo находился 39-летний витеблянин. Во время движения машина наехала на 37-летнего пешехода, также жителя Витебска.  

По сведениям ГКСЭ, гражданин шёл в попутном направлении. От полученных при столкновении травм мужчина погиб на месте. Назначен ряд экспертиз. Будет выясняться причина смерти витеблянина, наличие у него в крови каких-либо запрещённых веществ, а также была ли у водителя возможность избежать столкновения.  

Летом 2018 года в Пуховичском районе фура врезалась в грузовик. 

Один человек погиб – подробности здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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