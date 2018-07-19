В Витебском районе грузовик Volvo сбил пешехода. Мужчине было 37 лет

Новости Беларуси. Ночью 18 июля возле деревни Вороны фура насмерть сбила пешехода.

Как сообщает МВД, за рулём грузовика Volvo находился 39-летний витеблянин. Во время движения машина наехала на 37-летнего пешехода, также жителя Витебска.

По сведениям ГКСЭ, гражданин шёл в попутном направлении. От полученных при столкновении травм мужчина погиб на месте. Назначен ряд экспертиз. Будет выясняться причина смерти витеблянина, наличие у него в крови каких-либо запрещённых веществ, а также была ли у водителя возможность избежать столкновения.

Летом 2018 года в Пуховичском районе фура врезалась в грузовик.