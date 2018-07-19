В Вороновском районе контрабандисты на УАЗе пытались скрыться от пограничников даже с простреленными колёсами

Новости Беларуси. Ночью 17 июля неподалёку от населённого пункта Белюнцы Вороновского района пограничники заметили свежие следы автомобильных шин. Военнослужащие определили, что транспортное средство двигается в сторону белорусско-литовской границы.

Как сообщает Госпогранкомитет, вскоре пограничники нашли УАЗ, водитель которого завёл двигатель и предпринял попытку скрыться. Военнослужащие потребовали остановиться, но находившийся за рулём машины человек проигнорировал требование. Пограничники прострелили колёса, но УАЗ продолжил движение.

Через некоторое время нарушителей удалось задержать. В автомобиле находились два белоруса, которые везли 55 тысяч пачек белорусских сигарет.

В отношении мужчин начаты административные процессы. Задержанным грозят крупные штрафы.

Летом 2018 года гродненские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля монеты времен Римской империи.