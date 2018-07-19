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В Вороновском районе контрабандисты на УАЗе пытались скрыться от пограничников даже с простреленными колёсами

19 июля 2018 13:45
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Новости Беларуси. Ночью 17 июля неподалёку от населённого пункта Белюнцы Вороновского района пограничники заметили свежие следы автомобильных шин. Военнослужащие определили, что транспортное средство двигается в сторону белорусско-литовской границы.  

Как сообщает Госпогранкомитет, вскоре пограничники нашли УАЗ, водитель которого завёл двигатель и предпринял попытку скрыться. Военнослужащие потребовали остановиться, но находившийся за рулём машины человек проигнорировал требование. Пограничники прострелили колёса, но УАЗ продолжил движение.  

Через некоторое время нарушителей удалось задержать. В автомобиле находились два белоруса, которые везли 55 тысяч пачек белорусских сигарет.  

В отношении мужчин начаты административные процессы. Задержанным грозят крупные штрафы.  

Летом 2018 года гродненские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля монеты времен Римской империи.  

У гражданина конфисковали весь товар – здесь подробнее.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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