За три ночи сжёг тело в печи. Житель Пинска подозревается в убийстве матери

Новости Беларуси. Житель Пинска подозревается в убийстве своей матери.

По информации УСК по Брестской области, устанавливаются обстоятельства убийства местной жительницы.

26 февраля 41-летний неработающий житель Пинска обратился в ГОВД с заявлением о пропаже матери. По его словам, в начале февраля 75-летняя женщина забрала свои вещи и ушла в неизвестном направлении.

Следователи установили, что исчезновение женщины может носить криминальный характер. Мужчину повторно опросили, и он пояснил, что в ночь с 3 на 4 февраля произошла ссора, в результате которой он толкнул мать. Женщина ударилась головой о мусорку.

Вечером мужчина обнаружил, что пенсионерка скончалась, и, испугавшись, за три ночи сжег ее тело в печи, которая находится дома.

Был проведен осмотр дома, изъяты объекты со следами биологического происхождения. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Мужчина ранее не был судим. Его задержали.

Продолжается расследование уголовного дела.

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